Her sporcudan dört fidan

İzmir’in ev sahipliğinde, bu yıl beşincisi düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu, Efes Selçuk ve Bergama’da aynı anda başladı. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Selçuk Kaykamamı Ekrem İnci, Efes’teki başlangıç noktasından tura katıldı. Başkan Soyer, bisitlekçilerle birlikte yaklaşık 17 kilometre pedal çevirdi. Etkinliğe, Selçuk’tan 200, Bergama’dan da 200 amatör sporcu katıldı.

Sengel söz verdi

Turun başlangıç töreninde konuşan Büyükşehir Başkanı Soyer, iki UNESCO Dünya Mirası ilçenin birbiriyle buluşmasının hem kentin tarihi değerlerine sahip çıkmak hem de bisiklet kullanımı konusunda bir farkındalık yaratmak adına önem taşıdığını ve hedeflere beraber varmayı amaçladığını söyledi. Başkan Soyer’e 2020 yılının mayıs ayından itibaren belediyeye bisikletle gidip geleceğinin sözünü veren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel de, “Bu tanıtımı yaparken mirasi değerlerin korunması için de adımlar atmış oluyoruz. Ayrıca organizasyona katılan her kişi 4 fidan bağışlıyor, etkinliğin sonunda bir orman olacak” şeklinde konuştu. Açılış töreninin ardından sporcular, Gündoğdu Meydanı’na doğru pedal çevirdi.