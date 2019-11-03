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    HaberlerEgeHer türlü saatin onarımını yapıyor
    03.11.2019 - 02:06 |

    Her türlü saatin onarımını yapıyor

    MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Büşra Baba (24), üç yıl önce kalp krizinden ölen dedesi saat tamircisi Ali Gül’ün mesleğini sürdürüyor.

    Her türlü saatin onarımını yapıyor

    Dedesinden kalan 10 metrekarelik dükkanda duvar saatine kadar her türlü saatin tamirini yapan Baba, ‘Sen mi bakıyorsun?’, ‘Saat tamirini becerebiliyor musun?’ diye soran müşterilerine cevabı, bozuk saatleri onararak veriyor. l DHA

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