09.11.2019 - 01:56 |
Her yerde eğitim
Yaşar Üniversitesi Hazırlık Sınıfı öğrencileri, Yabancı Diller Yüksekokulu Yarı Zamanlı İngilizce Öğretim Görevlisi Deniz Özbeyli rehberliğinde Picasso sergisini gezdi.
Bir önceki faaliyetlerinde doğa yürüyüşü yapıp, dağlarda İngilizce olarak Shakespeare’den doğa şiirleri okuduklarını söyleyen Özbeyli, kampüs içindeki ve dışındaki ders dışı eğitim ve sanat faaliyetlerinin bundan sonraki haftalarda da devam edeceğini söyledi, “Biz en iyi şekilde İngilizce öğretmek üzere buradayız. İngilizce çağdaş uygarlık ve topyekün kalkınma için her zaman ve her yerde eğitim” diye konuştu.
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