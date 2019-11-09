Bir önceki faaliyetlerinde doğa yürüyüşü yapıp, dağlarda İngilizce olarak Shakespeare’den doğa şiirleri okuduklarını söyleyen Özbeyli, kampüs içindeki ve dışındaki ders dışı eğitim ve sanat faaliyetlerinin bundan sonraki haftalarda da devam edeceğini söyledi, “Biz en iyi şekilde İngilizce öğretmek üzere buradayız. İngilizce çağdaş uygarlık ve topyekün kalkınma için her zaman ve her yerde eğitim” diye konuştu.