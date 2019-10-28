29.10.2019 - 00:14 |
‘Her zaman Atamızın izinden yürüyeceğiz’
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: “Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken, büyük önderimizi, kahraman silah arkadaşlarını ve bu topraklar için canlarını seve seve feda etmiş atalarımızı unutmamalı, gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmalıyız. Ne mutlu Türküm diyene.”
Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusuDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.