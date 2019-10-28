‘Her zaman Atamızın izinden yürüyeceğiz’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: “Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken, büyük önderimizi, kahraman silah arkadaşlarını ve bu topraklar için canlarını seve seve feda etmiş atalarımızı unutmamalı, gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmalıyız. Ne mutlu Türküm diyene.”