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    HaberlerEge‘Her zaman sizin yanınızdayız’
    26.07.2019 - 01:23| Milliyet

    ‘Her zaman sizin yanınızdayız’

    Altay Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı Cihangir Marmara ile Altay Tarihi Araştırma Merkezi (ATAM) Yönetim Kurulu üyeleri, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’la bir araya geldi, görevinde başarı diledi

    ‘Her zaman sizin yanınızdayız’

    Altay Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı Cihangir Marmara ve yönetim kurulu üyeleri; Cüneyt Oğuz, Gürsen Gündem ve Fatih Burteçin ile Altay Tarihi Araştırma Merkezi üyeleri Nedim Ekmekçiler, Erman Pektok, Levent Veral ve Tanıl Adalı Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’la bir araya geldi. Altay Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı Cihangir Marmara, Başkan İduğ’u yakından tanıdıklarını ve Bornova’da Belediye Başkanı seçilmesinden büyük bir gurur duyduklarını belirtti, “Bornova’ya, İzmir’e, ülkemize çok güzel eserler kazandıracağını inanıyoruz. Bu nedenle Başkan İduğ’un yanında yer alıp, her zaman destekçisi olacağız” dedi.Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da, “Çok değerli işler yapıyorsunuz. Spora destek olma konusunda büyük emekleriniz var” dedi.

    ‘Herkesle aynı mesafedeyiz’

     Altay’ın, altyapısından yetişen pek çok Bornovalının Türk futbolunda önemli yerlere geldiğini, milli forma giydiğini hatırlatan Başkan İduğ, “İzmir’deki tüm kulüplere aynı mesafedeyiz. Önemli olan sporun yaygınlaşması. Bunun için çalışan, emek veren herkesin yanındayız” dedi.

     

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