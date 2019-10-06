‘Herkes Buca için el ele’

Gaziler Mahallesi Muhtarlık binasının açılışına katılan Başkan Erhan Kılıç, “Bundan sonra Buca’da çöp sorununu gündemde olmaktan çıkaracağız. Cezaevi başta olmak üzere tüm projeler için, siyasi parti gözetmeden meclis üyelerimiz ve milletvekilleri, Buca için el ele verdik. Yakın bir süreçte yaşanabilir Buca hayalimiz gerçek olacak” dedi.