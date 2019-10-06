06.10.2019 - 02:26 |
‘Herkes Buca için el ele’
Buca Belediyesi, kullanılmaz halde olan eski muhtarlık binalarını yenileme çalışması başlattı.
Gaziler Mahallesi Muhtarlık binasının açılışına katılan Başkan Erhan Kılıç, “Bundan sonra Buca’da çöp sorununu gündemde olmaktan çıkaracağız. Cezaevi başta olmak üzere tüm projeler için, siyasi parti gözetmeden meclis üyelerimiz ve milletvekilleri, Buca için el ele verdik. Yakın bir süreçte yaşanabilir Buca hayalimiz gerçek olacak” dedi.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.