27.11.2019 - 02:06 |
‘Herkese insanca bakılmalı’
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Karabağlar Kent Konseyi’nin düzenlediği etkinliğe eşi Fügen Selvitopu’yla birlikte katıldı.
Etkinlikte konuşan Selvitopu, kadın erkek ayrımı yapılmadan herkese insanca bakılması gerektiğini vurguladı, “Kadının olduğu yerde sevgi, dostluk, barış olur. Bu duygularla kadına yapılan şiddeti nefretle kınıyorum” dedi.
Fuhuş operasyonunda 10 gözaltıHatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.