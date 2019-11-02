02.11.2019 - 02:28 |
Herkese örnek olsun
Denizl,'de, cezaevinden çıktıktan sonra İŞKUR’dan aldığı eğitim ve hibe desteğiyle ahır inşa edip 4 büyükbaş alarak hayvancılık sektörüne giren Eyüp Koyuncu (43), eski hükümlülerin sosyal hayata geri dönüş yapmasının güç olduğunu belirtti.
“Destek bana ışık oldu. Bugün 7 büyükbaş hayvanım var. Günde ortalama 90 litre süt üretimi yapıyorum. Hedefim, işletmemi büyütebilmek” dedi.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.