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    HaberlerEgeHerkese örnek olsun
    02.11.2019 - 02:28 |

    Herkese örnek olsun

    Denizl,'de, cezaevinden çıktıktan sonra İŞKUR’dan aldığı eğitim ve hibe desteğiyle ahır inşa edip 4 büyükbaş alarak hayvancılık sektörüne giren Eyüp Koyuncu (43), eski hükümlülerin sosyal hayata geri dönüş yapmasının güç olduğunu belirtti.

    Herkese örnek olsun

     “Destek bana ışık oldu. Bugün 7 büyükbaş hayvanım var. Günde ortalama 90 litre süt üretimi yapıyorum. Hedefim, işletmemi büyütebilmek” dedi. 

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