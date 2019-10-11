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    Haberler EgeHerkesin örnek alacağı projeler
    11.10.2019 - 02:21 | | İZMİR AA

    Herkesin örnek alacağı projeler

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir’de BMC ve ‘Kafa Topu’ oyununun tasarımcısı Masomo firmalarını ziyaret etti, ürünleri test etti. Ar-Ge ve inovasyonun önemine değindi

    Herkesin örnek alacağı projeler

    Makine sanayiini bir araya getiren MAKTEK Fuarı’nın açılışı için İzmir’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BMC’nin Pınarbaşı Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Varank, tam elektrikli otobüs Neocitiy’i kullandı. Uzak kumanda sistemli çok amaçlı zırhlı araç Amazon’u test etti.

    Firma tarafından üretilmiş Türkiye’nin ilk ve tek tank taşıyıcısını da deneyimleyen Varank, son olarak TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez sergilenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı BMC’nin pikap aracı Tulga’yı sürdü.

    Bakan kazandı

    Daha sonra, tüm dünyada popüler hale gelen  “Kafa Topu” adlı oyunun geliştirildiği Masomo şirketine geçen Varank, “120 milyon kez indirilmiş bir oyundan bahsediyoruz. İnovatif fikirlerin nasıl ülkemize gelir getiren işlere dönüştüğünü görüyoruz. Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi desteklerimiz var. Firmamız da başvuruda bulunacak. Kamuoyuna böyle başarı hikayelerini anlatmamız lazım. İzmir de bunun en güzel örnekleri var” dedi.

    Daha sonra, oyun geliştiricileriyle tablet aracılığıyla karşılaşma yapan Varank, kazanan taraf oldu.

     

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