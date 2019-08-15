Heyecan başlıyor





Göztepe’ye ‘Ustalık’ döneminde başarılar

Bülent Buda: Süper Toto Süper Lig’de iki sezonluk birikimle üçüncü sezona başlayacaklar. Göztepe son iki sezonda özellikle kulübeden yeterli katkıyı alamadı. Geride bıraktığımız yılda da son maçta ligde kalma başarısını gösterirken elbette takım halinde zihinsel ve de fiziksel büyük yorgunluk ile gel gitler yaşadı. Tüm deneyim ve birikimlerden sonra Tamer hoca ile ekibinin önderliğinde geçmişin sıkıntılarını geride bırakan daha istikrarlı devamlılığı olan bir futbol yapısıyla başarılı bir sezonun beklentisi içerisindeyiz.

Fatih Tanfer: Göztepe, Ankaragücü maçı sonrası kümede kaldıktan sonra genci, yaşlısı Göztepe’yi sevenlerin gözyaşlarını unutmak mümkün değil. Göztepe taraftarıyla büyüyen gerçekten İzmir’in haklı gururu. Yeni sezon başlarken Eren Derdiyok, Veli, Murat Paluli, Sanneh, Batuhan ve Leo ile kadrosunu güçlendirdi. Afyon’da yaptığı hazırlık maçlarını gözledik. Göztepe adına olumlu olan kazanmak için temel kural en az rakibin kadar mücadele edeceksin düşüncesini gerçekleştiren enerjik bir takım kimliğindeydi. Gördüğüm sıkıntı defanstan topla çıkarken kaptırdıkları toplardı. Takım halinde pozitif oyun anlayışı takımın büyük artısı. Oynadığı maçlarda gol sıkıntısı çektiği yönünde düşünceler var. Eren hücumda topu tutan, hücumun etkili oyuncuları Yasin, Halil ve Serdar Gürler’in hücumda çoğalmalarını sağlayacak özellikleriyle kişisel olarak bana umut verdi. Tamer hoca elindeki oyuncuların özelliklerini bilen, sorunları doğru tanımlayan bu da takımı adına büyük bir avantajdır. Tamer hocanında Afyon kampı sonrası ifade ettiği gibi Göztepe’nin enerjisi, hırsı ve inancıyla keyifli bir Göztepe izleyeceğimizden hiç şüphem yok.

Mehmet Demirtaş: Göztepe Süper Lig’de çıraklık, kalfalık dönemini geride bıraktı. Yeni sezonda ustalık döneminde. Bana göre Tamer hoca büyük kazanım. Zaten her başarının ilk anahtar kelimesi istikrar. Yapılan takviyeler ile kadrosunu güçlendirdiler. Elbette eksiklikler yok değil. Ancak bu takım geçen sezon nasıl ligde kalma başarısı gösterdiyse yeni sezonda da aynı hırs ile ve de kazanma alışkanlığı edinmesiyle keyif verecektir. Bu noktada sabır en önemli etken olacaktır. Ben Göztepe adına geçen sezon yaşanan gerilimi yaşamayacağımıza inanıyorum.

Horoz’da ilk hedef uyum süreci olmalı

Bülent Buda: Muhteşem, sıradışı başarılarla dolu sezonu geride bırakarak yıllar sonra Süper Lig’e yeniden geldiler. Bu sonuç tüm Denizli kentini sevince boğdu. Elbetteki Süper Toto Süper Lig daha farklı daha zorlu bir lig olduğuna göre güçlü bir takım oluşumunuda gerekli kılıyor. Takımdaki en önemli istikrar, başarıda büyük payı olan Yücel Hoca ve ekibiyle devam etmeleri oldu. Transfer sayısına da baktığımızda olağandışı bir durumla karşı karşıyayız. Burda bütün mesele ilk kez biraraya gelecek bu takımın zorlu ligde uyumu yakalayıp başarılı olmaları.

Fatih Tanfer: Denizlispor, geçtiğimiz yıl Yücel hoca ile müthiş bir başarı öyküsü yazdı. Süper Lig hayalinide noktaladı. Bülent Abim’in ifade ettiği gibi yapılan transferler ve uyum sorunu bu süreçte konuşulacak en önemli konular. 1. Lig ile Süper Lig arasında kalite farkı var. Bu transferleri de yapmak zorundaydılar. Denizlispor için gerekli olan herkesin iyi mücadele etmesi ve seyircisiyle bütünleşerek gurur duyulacak bir takım olmasıdır. Asıl amaç bu yıl ligde kalmak olmalıdır. Bunu da başaracağına inanıyorum. İlk maç Galatasaray ile evinde oynanacak. Akıllı bir oyun anlayışıyla Galatasaray’ı iyi analiz ederek geçen seneki başarısının temel nedenlerinden biri olan defans ve orta saha arasındaki dayanışmayı bu yıl daha da artırarak her oyuncunun mücadele gücünüde üst noktaya taşıyıp istenilen Denizlispor izlenecektir. Ancak biraz sabır ve zor fikstürün nedeniyle olası başarısız sonuçlarda asla umutlar yıkılmamalıdır.

Mehmet Demirtaş: Yukatel Denizlispor transfere doymadı. Neredeyse tepeden tırnağa yep yeni bir takım oluşturdular. Bana göre öncelikli hedef bu sezon bu ligde tutunabilmek ve kalıcı olmaktır. Yücel Hoca ile arkadaşlarının geçtiğimiz sezona göre işleri daha zor. Futbolcular zihinsel ve de fiziksel boyuta ulaşabilmeleri için oyunculardan daha çok teknik birimin sıkı çalışmasını zorunlu hale getiriyor. Hazırlık maçlarında karşılaştığı Altay karşısında alınan farklı yenilgiyi de sorun yapmadan bir deneyim olarak kabullenmek gerekir. 9 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lİg’de ilk maç geçtiğimiz yıl ligde kupaları süpüren Galatasaray’la. Alınacak ve ya kaybedilecek puan ve puanlar kimseyi yanıltmamalı. Yapılan çoklu transfer sonrası illaki uyum sorunu yaşanılacaktır. Onun için en kısa süre içerisinde uyum sorunu ortadan kaldırılarak sabırla yoluna devam etmeliler.

Altınordu’ya sabır lazım

Bülent Buda: Birbirinden farklı kimlikte iki özel maç. Altay önünde umut veren bir görünüm. Menemen karşısında çöküş. Hazırlık maçlarında bu gel gitleri izlemek yararlı. Oyunun niteliğini etkileyen sakatlar tribünde oturuyor. Ancak kaleden başlayarak özellikle savunma bölgesinde bocalama aman dikkat diyor sanki. Haliyle düşünüyor insan! Lig çok farklı, sert, yorucu, yıkıcı. Bu kadronun direnci o günlere yeter mi? Açıkçası kuşkuluyum. Lig başlasın, oynasınlar sonuçları görelim.

Fatih Tanfer: Altınordu’yu kupada izledik. Elbette eksikleri var. Bunları söylerken haksızlık yapmayalım. 4 sene içerisinde Cengiz, Çağlar, Barış, Erdoğan, Mirkan, Erce ile müthiş kadroları vardı. Ne yapsınlar misyonu gereği yetiştirecek ve bunları satarak gelir elde edecekler. Böyle olunca her sene yeniden oluşan kadro ve sezon başında onun sıkıntıları. Altınordu’da herkes sabırlı olmalı. Başkan Seyit Mehmet Özkan kendini bu işe adamış. CİO’su Barış Orhunbilge bu camianın çocuğu, Hüseyin Hoca gibi sabırlı ve çalışkan teknik adam ve yukarıdaki isimlerini saydığım düzgün kimliklerle başarının gelmemesi hiçten bile değil. İşte 16 yaşındaki Ravil. Oyun ve pozisyon bilgisi çok yüksek ve ışıl ışıl parlıyor. Altınordu’nun ilk maçının fikstür açısından çok zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için sabır en büyük ilaç.

Mehmet Demirtaş: Sistem futbolunu en iyi uygulayan takım Altınordu. Yabancısız ve altyapı ağırlıklı kadrosuyla göze hoş gelen futboluyla bu sezonda keyifli bir Altınordu izleyeceğimize kuşkum yok. Sezon başıdır elbette eksiklikler var. İlerleyen haftalarda çok daha iyi bir Altınordu izleyeceğimize şüphem de yok. Ancak ligin geçtiğimiz yıllara göre daha zorlu olduğunu da unutmamak gerekir. Her şeyden önce en büyük başarının bir üst lig olduğu gerçeği de artık unutulmamalıdır.

Menemenspor herkesi şaşırtacak

Bülent Buda: TSYD’de Kupası’nda İki maç iki galibiyet ve kupa. Lig öncesi büyük moral. Yeni teknik birim, transferlerin yoğunluğu bayağı uyumlu, istekli ve yarışmacı bir kimlikle oynadılar. Ramazan Kurşunlu nitelikli bir sporcuydu. Teknik adamlığıda öyle. Özellikle Altınordu karşısında sahanın her yerinde baskılı, atak, pozisyon üreten, gole dönüştüren kimlik geleceğe umutla bakmamızı olası kılıyor. Bulundukları lig sert ve yorucu. O koşulların üstesinden gelip mücadeleden vazgeçmemek Menemen’i başarılı kılacaktır.

Fatih Tanfer: Menemenspor TSYD kupası’nda önce Karşıyaka’yı sonrada Altınordu’yu yenerek şampiyon oldu. Ramazan hocayı tebrik ediyorum. Yönetimin yaptığı nokta transferleri oyuncuları çok iyi organize etmiş. Takım disiplinini sağlamış, motivasyon ve cesaret üst düzeydeydi. Kaleci Selmani şahane oynuyor. Kocaeli’den alınan Ali ve Diakite çok iyi uyum içindeler. Alberk zaten takımın en iyisi. Yetenekli hücumcular istenilen form düzeyine ulaştığı zaman bazılarının hiçbirşey olmaz dediği Menemenspor’un neler başarabileceğini hep birlikte göreceğiz.

Mehmet Demirtaş: Menemenspor yıllar sonra hedeflediği Spor Toto 1. Lig’ine adımını attı. Spor yazarları turnuvasında izlediğimiz Menemenspor gelecek adına umut verdi. Bu sezon TFF 1. Lig gerçekten zorlu bir lig. İlerleyen haftalarda çok daha etkileyici futbolla bu ligde tutunmanın çıkışına ulaşmaları kaçınılmaz olacak.

Altay, bu sezon keyif verecek

Bülent Buda: Kadro istikrarını sürdürmek çok değerli. Altay’ın yabancıları yetenekli ve de üretken. Takımın uyumu geçen yıldan sonra devam ediyor. Transferler akılcı. Yedek kulübesi geçtiğimiz yıla göre daha güçlü. Son iki hazırlık maçı her açıdan çok yararlı geçti. Özellikle Yukatel Denizlispor önünde ulaşılan skor lige ilişkin beklentileri güçlü kılıyor. Leandrinho transferi kadroyu iyiden iyiye güçlendirecek bir seçim. Çoğu takımın sorun yaşadığı süreçte Altay başkanı güçlü adımlar atıyor.

Fatih Tanfer: Altay TSYD Ege Kupası’nda Altınordu’ya yenildiği maçı ve Tire’de oynadığı Denizlispor maçlarını da Youtube kanalından izleme şansımız oldu. Altay, oyuncu yapısı, güçlü kadrosuyla büyük keyif veriyor. Bir şansızlık olmazsa bu yıl Süper Lig’e çıkma mücadelesinde en iddialı takımlardan birisinin Altay olduğunu söyleyebilirim. Altay’ın disiplinli ve savaşçı yapısı var. Defansta Gencer’in yanına genç Emre ve Abdülkerim’le büyük güç toplamış. Orta sahasındaki yetenekli isimler dolayısıyla görsel açıdanda çok etkili bir futbol oynuyor. Takım halinde tempolu ve yetenekli oyunculardan kurulu bu takıma Leandrinho’nun da eklenmesi tam anlamıyla gücüne güç kattı. Formda Kappel, etkili bir Leandrinho ve büyük golcü Marco. Bir de buna Altınordu maçında izlediğimiz ateşli tribünlerin takım mücadele gücünü arttırıp moral vermesiyle sezon başı Altay’ı sevenler için herşey mükemmel. Bu yıl Altay herkese büyük keyif verecek.

Mehmet Demirtaş: Altay geçen sezonun iskeletini koruyor. Seçenekli çok oyunculu bir kadro, güçlü bir teknik birim ile Altay, bu sezon iddialı bir takım kimliğini sürdürecek. Altay’ın kadro derinliği çok zengin. Altay’ın altyapıya verdiği önemin ne kadar değerli olduğunu genç Cenk ile Eren Erdoğan’ın oyunlarını görünce daha iyi anlamış olduk. Altay’ın yeni sezonda Süper Lig yarışının içerisinde olacağına kesinlikle inanıyorum.

Akhisar daha güçlü dönecek

Bülent Buda: Geçtiğimiz sezon güçlü kadrosuna karşın yanlış alınan kararlarla beklenmedik biçimde ligden düştüler. Şimdi yeniden dönmek için mücadele edecekler. Mehmet Altıparmak bu ligi çok iyi tanıyan, deneyimli bir teknik adam. Gördüğümüz kadarıyla da transferler onun istekleri doğrultusunda gerçekleşti. Elbette bu kadro bu sene güçlü ve iddialı yapısıyla tekrar geldikleri yere çıkmanın arayışları içerisinde olacaktır.

Fatih Tanfer: Akhisar’ı, Süper Kupa maçında Galatasaray karşısında izleyince yüreğim gerçekten cız dedi. Takımın büyük bölümü ayrılmış olmasına rağmen sahada futbol aklı olan bir takım izledik. Takımda hem hız hem güç vardı. Özellikle maçın son bölümünde sahanın hakimiydiler. Bertuğ’un çektiği şutun Nagatomo’nun ayağına çarpıp auto çıkması Akhisar adına şansızlıktı. Akhisar oynadığı oyunla bu ligde bir yıldan fazla misafir kalmaması gerektiğini gösterdi. Kalede Gökhan güven verdi. Cocalic’i beğendim. Kadir ve Tolga görevlerini iyi yaptılar. Rotman ve Elmar Bjarnason oyunu olumlu yönde etkiledi. Ancak Akhisar’ın alternatif hücum anlayışı geliştirmesi şart. Tek sorunun golcü sıkıntısı olduğuna inanıyorum. Bertuğ çok yetenekli. Burhan tecrübeli. Ancak başarı için etkili hücum oyuncularının gerektiğini düşünüyorum. İki yıldır başında olduğu takımları Süper Lig’e çıkaran Mehmet Altıparmak için sevdiğim bir sözü ifade etmek istiyorum. Yaptıkları yapacaklarının teminatı ise kendisine Akhisar’ın şampiyonluk mücadelesinde güvenim tamdır. Süper Lig yolunda eksikleri tespit edip 1. Ligde etkili olacak bir takım olacağına inanıyorum.