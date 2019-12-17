Hiç bitmez

TARKEM Başkanvekili Uğur Yüce, gercekizmir.com sitesinden Gönül Soyoğul’a Kemeraltı ile ilgili 5 yıllık planlarını anlattı, “Geçenlerde Kanada’ya Québec’e gittik, orada 2 tane eski şehir var, alt şehir ve üst şehir var. Sorduk, ne zaman başladınız, 1950’de dediler, ne zaman bitti dedik, daha bitmedi dediler. Ne zaman biter dedik, hiçbir zaman dediler…Kemeraltı da bitmez” diye konuştu.