29.10.2019 - 00:18 |
‘Hiçbir güç bizi engelleyemez’
AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yılını kutladı.
Cumhuriyet’in kurtuluş savaşıyla yedi düvele meydan okuyan ve mazlum milletlere örnek olan Türk Milleti’nin zaferini taçlandırdığını belirten Nasır, “Hiçbir güç, 2023 hedeflerimize ulaşmamızı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmamızı engelleyemeyecek. Kurtuluş destanını yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum” diye konuştu.
Diyarbakır'da evlatlarını bekleyen ailelerden suç duyurusuDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na takılan güvenlik kameralarının kendilerini ve ziyarete gelenleri kaydettiğini gerekçe göstererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırılar nedeniyle de HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'den şikayetçi oldu.