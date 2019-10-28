‘Hiçbir güç bizi engelleyemez’

Cumhuriyet’in kurtuluş savaşıyla yedi düvele meydan okuyan ve mazlum milletlere örnek olan Türk Milleti’nin zaferini taçlandırdığını belirten Nasır, “Hiçbir güç, 2023 hedeflerimize ulaşmamızı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmamızı engelleyemeyecek. Kurtuluş destanını yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum” diye konuştu.