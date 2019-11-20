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    HaberlerEge HaberleriHICH CONCEPT ALSANCAK’TA AÇILDI
    20.11.2019 - 01:58 |

    HICH CONCEPT ALSANCAK’TA AÇILDI

    “Kalplerimiz Bir” yardım gecelerini düzenleyen, sosyal sorumluluk projelerinin öncü ismi Ferah Sancak, şimdi de moda dünyasında adından söz ettirecek.

    HICH CONCEPT ALSANCAK’TA AÇILDI

    “Yoktan var olmak, azdan çok olmak” mottosuyla Hich Concept’i markasını kuran Sancak, Alsacak’taki mağaza açılışında, İzmir iş dünyasının yanı sıra cemiyet hayatının ünlü isimlerini ağırladı. Açılışa; AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Konukoğlu, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, modacı Ertan Kayıtken, sosyal medyada Gardırop Gurusu olarak tanınan Hande Can ve ve çok sayıda davetli katıldı.

    HICH CONCEPT ALSANCAK’TA AÇILDI



    Özel koleksiyonlar

    Türkiye’nin önemli tasarımcılarını bir araya getiren Hich Concept’in, zamansız stilleriyle geçmişten bugüne, bugünden de geleceğe taşınacak özel ürünlere ev sahipliği yaptığını belirten Sancak, “Öncelikle, tasarım ve özel ürünleriyle Hich Concept’te yer alan ünlü isimlere ve markaların kurucularına teşekkür ediyorum. Mağazada haute couture kıyafetler, aksesuarlar, ev tekstil ürünleri ve özel tasarım mücevherleri beğeniye sunduk. Kendi tasarımım altın ve pırlanta takıların yanı sıra; Ertan Kayıtken For Hich, Siren Ertan İstanbul çanta koleksiyonu, Akel’s by Ebru Akel ve Kutnia Hich Concept’te yer alıyor.” dedi.
    Mağazanın açılış kurdelesini, Ferah Sancak’ın babası Ali Küçük ve eşi Folkart Genel Müdürü Metin Sancak kesti.

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