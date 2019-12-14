Hikaye Denizli’den başladı
Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen ve turizmi odak noktasına alan Ege Hikayesi Projesi’nin Denizli rotasını destek veren kamu kuruluşları, meslek odaları ve STK’lardan temsilcilerle akademisyenlere tanıttı.
Denizli’nin geçmişten günümüze doğal, tarihi, kültürel yerleri, sanayi tesisleri, el sanatları atölyeleri gezildi, yöresel lezzetler tadıldı, el sanatları örnekleri görüldü.
Bölgeyi kapsayacak
Ege Hikayesi’nin uzun soluklu bir proje olduğunu belirten GESİFED Başkanı Aysun Nalbant, “Ege Hikayesi Projesi, Aydın, Muğla, Denizli bölgesinde sosyal, kültürel, doğal, tarihi ve ekonomik alanda bölgenin değerini üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Proje kapsamında Güney Ege bölgesine özel bütünsel bir rotanın oluşturulması planlanıyor. Klasik turizm destinasyonlarından farklı, özellikle deneyim ve kültür turizmine odaklı rotalar olacak. Tarım alanında ise yatırımlarının iyileştirilmesi, yöresel satış ağları kurulması, işletmelerde iyi yönetişim modelleri oluşturulması, nitelikli insan kaynağı yaratılması, yenilikçi ve organik üretimin artırılması hedefleniyor.