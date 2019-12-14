Hikaye Denizli’den başladı

Denizli’nin geçmişten günümüze doğal, tarihi, kültürel yerleri, sanayi tesisleri, el sanatları atölyeleri gezildi, yöresel lezzetler tadıldı, el sanatları örnekleri görüldü.

Bölgeyi kapsayacak

Ege Hikayesi’nin uzun soluklu bir proje olduğunu belirten GESİFED Başkanı Aysun Nalbant, “Ege Hikayesi Projesi, Aydın, Muğla, Denizli bölgesinde sosyal, kültürel, doğal, tarihi ve ekonomik alanda bölgenin değerini üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Proje kapsamında Güney Ege bölgesine özel bütünsel bir rotanın oluşturulması planlanıyor. Klasik turizm destinasyonlarından farklı, özellikle deneyim ve kültür turizmine odaklı rotalar olacak. Tarım alanında ise yatırımlarının iyileştirilmesi, yöresel satış ağları kurulması, işletmelerde iyi yönetişim modelleri oluşturulması, nitelikli insan kaynağı yaratılması, yenilikçi ve organik üretimin artırılması hedefleniyor.