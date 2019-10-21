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    HaberlerEgeHilltown’da müzik ziyafeti
    21.10.2019 - 01:12 |

    Hilltown’da müzik ziyafeti

    Hilltown Karşıyaka AVM, açılış konserinde Haluk Levent’i konuk etti.

    Hilltown’da müzik ziyafeti

    Zirve yapan şarkılarını İzmirliler için seslendiren Levent, zaman zaman hayranlarının yanına gitti, onlarla hasret giderdi. Binlerce İzmirlinin katıldığı konser, tam not aldı. Levent, konserin tüm gelirini Nusaybin’de bir patlamada evleri hasar gören ve aileleri ile birlikte Mardin’de bir otele yerleştirilen ailelerin konaklama masraflarına bağışladı. Levent unutulmayacak konserini binlerce İzmirlinin eşlik ettiği İzmir Marşı ile bitirdi. Hilltown Karşıyaka AVM’de birbirinden özel etkinlikler ve konserler devam edecek. 26 Ekim Cumartesi günü Edis, 27 Ekim Pazar günü de Fatih Erkoç müzik ziyafeti yaşatacak.

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