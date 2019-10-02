Hilton Garden Inn sonbaharı karşıladı

Adını, Alpay’ın şarkısından alan ‘Eylül’de Gel’ partisi, sonbaharın tüm renkleriyle konuklarını karşıladı. Otelin, yıl boyunca birlikte çalıştığı isimleri ağırladığı etkinlikte nostalji rüzgârı esti. Kuru yapraklarla süslenen organizasyon, sevilen müziklerle farklı bir havaya büründü. Adalar mutfağı özel mönüsüyle de lezzet şöleni yaşandı. Otelin Genel Müdürü Sevil Görgülü, konuklara teşekkür etti.