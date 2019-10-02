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    HaberlerEgeHilton Garden Inn sonbaharı karşıladı
    02.10.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR

    Hilton Garden Inn sonbaharı karşıladı

    Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı, yaz döneminin bitişini ve sonbaharın başlangıcını kendine özgü bir partiyle kutladı.

    Hilton Garden Inn sonbaharı karşıladı

    Adını, Alpay’ın şarkısından alan ‘Eylül’de Gel’ partisi, sonbaharın tüm renkleriyle konuklarını karşıladı. Otelin, yıl boyunca birlikte çalıştığı isimleri ağırladığı etkinlikte nostalji rüzgârı esti. Kuru yapraklarla süslenen organizasyon, sevilen müziklerle farklı bir havaya büründü. Adalar mutfağı özel mönüsüyle de lezzet şöleni yaşandı. Otelin Genel Müdürü Sevil Görgülü, konuklara teşekkür etti.

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