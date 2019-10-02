02.10.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR
Hilton Garden Inn sonbaharı karşıladı
Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı, yaz döneminin bitişini ve sonbaharın başlangıcını kendine özgü bir partiyle kutladı.
Adını, Alpay’ın şarkısından alan ‘Eylül’de Gel’ partisi, sonbaharın tüm renkleriyle konuklarını karşıladı. Otelin, yıl boyunca birlikte çalıştığı isimleri ağırladığı etkinlikte nostalji rüzgârı esti. Kuru yapraklarla süslenen organizasyon, sevilen müziklerle farklı bir havaya büründü. Adalar mutfağı özel mönüsüyle de lezzet şöleni yaşandı. Otelin Genel Müdürü Sevil Görgülü, konuklara teşekkür etti.
Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.