Hilton İzmir’in 100. Yaş korusu

Aileleri ile birlikte katıldıkları etkinlikte takım üyeleri, Hilton’un Yüzyıl Korusu adında oluşturdukları alan için heyecanlı oldukları ve gelecek nesiller için daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına çalışmalarının devam edeceklerini belirtti.