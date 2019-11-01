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    HaberlerEgeHilton İzmir’in 100. Yaş korusu
    01.11.2019 - 01:02 |

    Hilton İzmir’in 100. Yaş korusu

    25.yıl kutlamaları kapsamında 2017 yılında Kemalpaşa Nazarköy mevkiinde Ege Orman Vakfı aracılığı ile 500 fidana hayat veren Hilton İzmir, markasının 100. yılı sebebi ile Bornova Naldöken mevkiinde ikinci korusunu oluşturarak bir 500 fidana daha can verdi.

    Hilton İzmir’in 100. Yaş korusu

    Aileleri ile birlikte katıldıkları etkinlikte takım üyeleri, Hilton’un Yüzyıl Korusu adında oluşturdukları alan için heyecanlı oldukları ve gelecek nesiller için daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına çalışmalarının devam edeceklerini belirtti.

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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