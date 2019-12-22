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    HaberlerEge Haberleri Hilton yarışı
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    22.12.2019 - 00:01 |

    Hilton yarışı

    Hilton Oteller zinciri arasında gerçekleşen yarışmada İzmir Hilton, yatak yapma kategorisinde, Hilton Istanbul Bomonti ise havlu yapma kategorisinde birinci geldi.

    Hilton yarışı

    Jüride, Türkiye Hilton Otelleri Bölge Güvenlik Müdürü Faruk Güven de yer aldı.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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