Hilton’un kral ve kraliçeleri

Housekeeping Masters 2019 yarışmasının Türkiye ayağının ilki Hilton İzmir’de yapıldı. Jüri üyeliğini bölüm müdürlerinin yaptığı yarışmada yatak yapma, havlu sanatı ve hafıza oyunu dallarında birinciler belirlendi. Yatak yapma dalında Kat Hizmetleri’nden Cemo Şahin, havlu sanatında Restoran Müdürü Metin Keskin ve hafıza oyununda Ayşe Çankaya, rakiplerini geride bırakarak ilk sırayı aldı. 100. yılını kutlayan markanın, İzmir’de bir ilk olarak düzenlediği yarışmanın birincileri, önümüzdeki aylarda yapılacak olan Türkiye elemelerinde kenti temsil edecek.