19.07.2019 - 07:50
Hilton’un kral ve kraliçeleri
Housekeeping Masters 2019 yarışmasının Türkiye ayağının ilki Hilton İzmir’de yapıldı. Jüri üyeliğini bölüm müdürlerinin yaptığı yarışmada yatak yapma, havlu sanatı ve hafıza oyunu dallarında birinciler belirlendi. Yatak yapma dalında Kat Hizmetleri’nden Cemo Şahin, havlu sanatında Restoran Müdürü Metin Keskin ve hafıza oyununda Ayşe Çankaya, rakiplerini geride bırakarak ilk sırayı aldı. 100. yılını kutlayan markanın, İzmir’de bir ilk olarak düzenlediği yarışmanın birincileri, önümüzdeki aylarda yapılacak olan Türkiye elemelerinde kenti temsil edecek.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.