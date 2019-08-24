24.08.2019 - 07:50
Hintliler düğün yeri bakıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yeni Delhi Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Bodrum Tanıtma Vakfı-BOTAV işbirliğiyle Bodrum’a gelen Hintli medya temsilcileri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yeni Delhi Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Bodrum Tanıtma Vakfı-BOTAV işbirliğiyle Bodrum’a gelen Hintli medya temsilcileri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti. Çoğunluğu ‘düğün’ temalı internet sitelerinin yazarı olan konuklar, Bodrum’da Hint düğünlerine ev sahipliği yapabilecek tesisleri dolaştı, kentin tarihi yerlerini keşfetti.
Hintli misafirleri Bodrum’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Başkan Aras, “Hindistan’dan Bodrum’a düğün için gelmeleri çok sevindirici bir gelişme. Bu sayede turizm anlamında iki ülkenin ilişkileri pekişiyor” diye konuştu.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.