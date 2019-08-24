Hintliler düğün yeri bakıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yeni Delhi Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Bodrum Tanıtma Vakfı-BOTAV işbirliğiyle Bodrum’a gelen Hintli medya temsilcileri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti. Çoğunluğu ‘düğün’ temalı internet sitelerinin yazarı olan konuklar, Bodrum’da Hint düğünlerine ev sahipliği yapabilecek tesisleri dolaştı, kentin tarihi yerlerini keşfetti.

Hintli misafirleri Bodrum’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Başkan Aras, “Hindistan’dan Bodrum’a düğün için gelmeleri çok sevindirici bir gelişme. Bu sayede turizm anlamında iki ülkenin ilişkileri pekişiyor” diye konuştu.