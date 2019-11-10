BİST103.153-0,38EURO6,35-0,04USD5,770,31ALTIN270,54-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler Ege HaberleriHisarcıklıoğlu ile Karaçi zirvesi
    10.11.2019 - 02:03 |

    Hisarcıklıoğlu ile Karaçi zirvesi

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) yönetimi, Türkiye İş Bankası’nın Milas Şube Müdürlüğüne atanan Ali Kocaman’ı ziyaret etti.

    Hisarcıklıoğlu ile Karaçi zirvesi

    Kocaman, Türkiye’nin en çok kredi veren bankası olduklarını ve çiftçilere yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını anlattı. MİTSO Başkanı Reşit Özer de Kocaman’dan, üyelerine öncelikli hizmet beklediklerini dile getirdi.

    TOBB raportör üyesi

    13-15 Kasım günlerinde Pakistan’ın Karaçi kentinde yapılacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EIT) Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 27’nci Yürütme Kurulu ile tüm komite toplantıları ve İslam Ticaret, Sanayi, Tarım Odası Yatırım Konferansı’yla ilgili de bilgi veren Özer, “Üye ülkeler arasında ticareti geliştirmenin yolları konuşulacak” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dış İlişkiler Komisyonu’nda raportör üye olarak görev alan Özer, Karaçi’de TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklığolu’na eşlik edecek.

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
    daha fazla video için
    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    10 Kasım (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro ve marmaray bedava mı?

    10 Kasım (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro ve marmaray bedava mı?

    10 Kasım Atatürk mesajları: 81 yıllık özlem...

    10 Kasım Atatürk mesajları: 81 yıllık özlem...

    Her Yerde Sen 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Selin'in bilinmedik hikayesi ne?

    Her Yerde Sen 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Selin'in bilinmedik hikayesi ne?

    Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu! Dizi ne zaman başlayacak?

    Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu! Dizi ne zaman başlayacak?

    Sıradaki Haber