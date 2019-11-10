10.11.2019 - 02:03 |
Hisarcıklıoğlu ile Karaçi zirvesi
Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) yönetimi, Türkiye İş Bankası’nın Milas Şube Müdürlüğüne atanan Ali Kocaman’ı ziyaret etti.
Kocaman, Türkiye’nin en çok kredi veren bankası olduklarını ve çiftçilere yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını anlattı. MİTSO Başkanı Reşit Özer de Kocaman’dan, üyelerine öncelikli hizmet beklediklerini dile getirdi.
TOBB raportör üyesi
13-15 Kasım günlerinde Pakistan’ın Karaçi kentinde yapılacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EIT) Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 27’nci Yürütme Kurulu ile tüm komite toplantıları ve İslam Ticaret, Sanayi, Tarım Odası Yatırım Konferansı’yla ilgili de bilgi veren Özer, “Üye ülkeler arasında ticareti geliştirmenin yolları konuşulacak” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dış İlişkiler Komisyonu’nda raportör üye olarak görev alan Özer, Karaçi’de TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklığolu’na eşlik edecek.
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