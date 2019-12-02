‘HIV pozitifli iş bulmada zorlanıyor’

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Durmuş Özdemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Selma Tosun, Uzm. Dr. Hülya Özkan Özdemir ve Ege Üniversitesi’nden Elif Korkmaz ile birlikte yapmış olduğu HIV pozitif bireylerin Türkiye’de istihdam edilebilirliği konulu araştırma makalesi Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen bilimsel dergilerinden Amerikan Endüstriyel Tıp Dergisi’nde yayımlandı.

‘Farkındalık yaratılması şart’

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından biri yüksek gelire sahip olan HIV pozitif bireylerin, iş gücüne katılma oranlarının daha düşük gelire sahip olanlara kıyasla çok daha yüksek çıkması oldu. HIV pozifif kişilerin iş bulmada zorluklar yaşadığını belirten Prof. Dr. Özdemir, “Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın ve STK’ların desteğiyle bir farkındalık yaratılması şart” dedi.