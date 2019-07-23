23.07.2019 - 02:06
Hızına kimse yetişemedi
İlerleyen yaşına karşın azmi ile gençlere taş çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Ahmet Bayram’ın hızına Bursa’da da yetişemediler.
“Uludağ Ultra Trail” koşusunda yarışan sporcu 297 kişiyi geride bırakarak genel klasmanda zirvede yer aldı. 298 kişinin mücadele ettiği yarışta Manisa Büyükşehir Belediyespor adına Ahmet Bayram yarıştı. Bayram, 30 kilometrelik parkurda 297 kişiyi geride bırakarak zirvede yer aldı. Manisa’ya birincilikle dönen sporcu desteklerinden dolayı Manisa B. Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa BŞB Başkanı Mevlüt Aktan’a teşekkür etti.
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.