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    HaberlerEgeHızına kimse yetişemedi
    23.07.2019 - 02:06

    Hızına kimse yetişemedi

    İlerleyen yaşına karşın azmi ile gençlere taş çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Ahmet Bayram’ın hızına Bursa’da da yetişemediler.

    Hızına kimse yetişemedi

     “Uludağ Ultra Trail” koşusunda yarışan sporcu 297 kişiyi geride bırakarak genel klasmanda zirvede yer aldı. 298 kişinin mücadele ettiği yarışta Manisa Büyükşehir Belediyespor adına Ahmet Bayram yarıştı. Bayram, 30 kilometrelik parkurda 297 kişiyi geride bırakarak zirvede yer aldı. Manisa’ya birincilikle dönen sporcu desteklerinden dolayı Manisa B. Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa BŞB Başkanı Mevlüt Aktan’a teşekkür etti.

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