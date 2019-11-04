‘Hizmet aşkıyla ışıldıyoruz’

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan ‘çakar lamba’ kullanımıyla ilgili yeni düzenlemenin ardından Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, makam aracındaki çakar lambaları söktürdü. Uygulamayaı desteklediğini ve ilçede yeni bir dönem başladığını belirten İnal, “İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı ve uygulamaya konulan genelgeye istinaden hizmet aracımızdaki çakarları söktürdük. Trafikte üstünlük sağlayan bu cihazın kaldırılmasını destekliyoruz. Vatandaşa üstünlük olmaz! Aracımızın gösterişli ışıklarını söktürdük ancak hizmet aşkıyla gözlerimiz ve gönlümüz vatandaşlarımızla birlikte ışıldamaya devam edecek” dedi.

Çakar sistemi, ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan 29 makam tarafından kullanılabilecek.