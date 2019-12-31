“İzmir için 2020’nin nasıl geçeceği 2019’dan belli” diyen Sürekli, Soyer’i şu ifadelerle eleştirdi:

“İzmir somut, elle tutulur bir yerel hizmet alabilmek için 9 ayda 9 doğurdu. Bu şehir üç dönem Aziz Kocaoğlu ile yürüdü. Kendisini pek çok konuda eleştirdik ama hakkını teslim etmek lazım. Kendisi İzmirin malına sahip çıktı, reklamdan imtina ederdi, yaptıklarını anlatmazdı. Dokuz ayda ise 202 taşınmaz satıldı. Önümüzdeki yıl 500 milyon liralık satış öngörülüyor. Konak Saat Kulesini koruma altına almak lazım, orası da satılmasın.”

Ardından yeni yılda yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Sürekli, “İzmir’deki siyasi partilerin il başkanlarıyla bir araya gelmeyi düşünüyoruz. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile görüştük. Esnaf buluşmaları düzenleyeceğiz. 365 günümüzü planlıyoruz. İl kongrelerine eylülde başlıyoruz” dedi. Sürekli, “İl kongresinde aday olacak mısınız?” sorusuna, “Umarım uzun yıllar İzmir İl Teşkilatı’nda birlikte güzel hizmetler üreteceğiz” yanıtını verdi.

‘Desteğe hazırız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Büyükşehir Belediyesi’ne satılmasına onay vermediği Alsancak’taki Tarihi Elektrik Fabrikası’na da değinen Sürekli, “Şahsi olarak Elektrik Fabrikası’nın İzmir’e kazandırılmasından yanayım. Eğer hakikaten bir sorun yoksa siyasi olarak katkı vermeye hazırız. Bir noktaya gelinmedi çünkü Büyükşehir süreci takip etmiyor” ifadelerini kullandı. l UMUT

KARAKOYUN DHA