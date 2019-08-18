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    HaberlerEge‘Hizmetlerin takipçisiyiz’
    18.08.2019 - 07:50

    ‘Hizmetlerin takipçisiyiz’

    Foça’yı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ “Bölge sorunlarının çözümüne her zaman katkı koyacağız” dedi

    ‘Hizmetlerin takipçisiyiz’

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Foça’yı ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Dağ ve Kırkpınar, ilçe başkanlığına geçti. Güleryüzlü karşılama için teşekkür eden Kırkpınar, “Sizleri ziyaret etmek bizim için onurların en büyüğü” dedi. Dağ ise yoğun bir çalışma seferberliği başlattıklarını söyledi, “İzmir’in ilçelerinde ilk ziyarete Foça’dan başladık. 18 yılı bitirdik nice 18 yıllara hazırız” diye konuştu. Daha sonra CHP’li belediyelerin şimdiye kadar yaptıkları hizmetlere değinen Dağ, şöyle devam etti:

    Yapıcı eleştiriler

    “Bölgemizin temel ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor. Biz de süreci takip ediyoruz. Hep yapıcı eleştiri noktasında olacağız. Tarzımız, tavrımız böyle olacak. Olumlu işlerin hepsinde birlikte olacağız; ama temel meselelerin çözümü noktasında adımlar atmasını muhataplarından bekleyeceğiz. Bunlar yapılmadığı zaman da hem büyükşehir meclisinde hem de kamuoyunda tepkilerimizi ortaya koyacağız.”
    Dağ ve Kırkpınar, Foça Devlet Hastanesi, ziraat odası ve Gerenköy’de de incelemelerde bulundu.

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