Hocalı Soykırımı’nda ölen 613 kişi anıldı

DENİZLİ Büyükşehir tarafından düzenlenen ‘Ermenistan’ın İşgal Politikaları: Bölgesel ve Güvenlik Problemleri’ konulu panelde 1922’de işlenen Hocalı Soykırımı konuşuldu. Panelin ardından katılımcılar, Azerbaycan-Karabağ Parkı’ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti, karanfiller bırakarak soykırımda hayatını kaybeden 613 şehidi andı. Törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu. l DENİZ TOKAT DHA