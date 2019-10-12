12.10.2019 - 00:32 |
Hocalı Soykırımı’nda ölen 613 kişi anıldı
DENİZLİ Büyükşehir tarafından düzenlenen ‘Ermenistan’ın İşgal Politikaları: Bölgesel ve Güvenlik Problemleri’ konulu panelde 1922’de işlenen Hocalı Soykırımı konuşuldu. Panelin ardından katılımcılar, Azerbaycan-Karabağ Parkı’ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti, karanfiller bırakarak soykırımda hayatını kaybeden 613 şehidi andı. Törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu. l DENİZ TOKAT DHA
Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.