Hollandalı markadan İzmir’e 2. mağaza

Hollanda giyim markası Braez, İzmir’deki ikinci mağazasını Konak Pier’de düzenlediği bir kokteylle açtı. Kadın ağırlıklı koleksiyona sahip Braez, minimalist tarzda doğal elyaf ve ecofriendly kumaşlara sahip. Kadın giyiminde özellikle Avrupa’da önemli bir marka olan Braez’de erkek koleksiyonlar da mevcut.