10.12.2019 - 00:02 |
Hollandalı markadan İzmir’e 2. mağaza
Hollanda giyim markası Braez, İzmir’deki ikinci mağazasını Konak Pier’de düzenlediği bir kokteylle açtı. Kadın ağırlıklı koleksiyona sahip Braez, minimalist tarzda doğal elyaf ve ecofriendly kumaşlara sahip. Kadın giyiminde özellikle Avrupa’da önemli bir marka olan Braez’de erkek koleksiyonlar da mevcut.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.