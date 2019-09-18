Hollandalı turistler peştamalı çok sevdi

Özellikle Hollandalı turistler, peştamal bornoz, plaj kıyafetleri, bluz gibi yöresel tekstil ürünlerine ilgi gösteriyor. Datça’da esnaflık yapan Fehmi Güler (54), “Eskiden sadece banyodan çıkınca üzerimize sarmak için kullandığımız peştamal şimdi plajlarda, Avrupalı kadınların üzerinde pareo, bluz, plaj kıyafeti olarak karşımıza çıkıyor” dedi.