26.12.2019 - 07:50 |
Hollanda’ya proje turu
İzmir Konak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, ERASMUS+ programı okullararası değişim ortaklıkları kapsamında ‘Inside Out’ projesini yürütüyor.
İzmir Konak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, ERASMUS+ programı okullararası değişim ortaklıkları kapsamında ‘Inside Out’ projesini yürütüyor. Hollanda’nın koordinatörlüğünde Slovakya, Portekiz, İrlanda, Polonya ve Türkiye’nin ortaklığıyla sürdürülen proje kapsamında ilk ziyaret, Hollanda’nın Leiden kentinde, Dukdalf İlkokulu’na yapıldı. Yönetim toplantısına Okul Müdürü Makbule Taşkın, Müdür Yardımcısı Serap Tınaz, İngilizce öğretmenleri Çiğdem Çerdik Ürkmez ve Selma Yalçınkaya katıldı. Toplantı süresince, öğretmenler ev sahibi okulda ders izledi.