BİST113.3290EURO6,590,01USD5,94-0,01ALTIN287,090,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Hollanda’ya proje turu
    ABONE OL
    26.12.2019 - 07:50 |

    Hollanda’ya proje turu

    İzmir Konak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, ERASMUS+ programı okullararası değişim ortaklıkları kapsamında ‘Inside Out’ projesini yürütüyor.

    Hollanda’ya proje turu

    İzmir Konak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, ERASMUS+ programı okullararası değişim ortaklıkları kapsamında ‘Inside Out’ projesini yürütüyor. Hollanda’nın koordinatörlüğünde Slovakya, Portekiz, İrlanda, Polonya ve Türkiye’nin ortaklığıyla sürdürülen proje kapsamında ilk ziyaret, Hollanda’nın Leiden kentinde, Dukdalf İlkokulu’na yapıldı. Yönetim toplantısına Okul Müdürü Makbule Taşkın, Müdür Yardımcısı Serap Tınaz, İngilizce öğretmenleri Çiğdem Çerdik Ürkmez ve Selma Yalçınkaya katıldı. Toplantı süresince, öğretmenler ev sahibi okulda ders izledi.

    Milliyet'te Gündem (26.12.2019)Milliyet'te Gündem (26.12.2019)
    daha fazla video için
    Cem Yılmaz hastanelik oldu! Gösterisi ertelendiKomedyen Cem Yılmaz Instagram hesabından yaptığı duyuru ile 25 Aralık yani bugün gerçekleşecek gösterisinin ertelenediğini duyurdu
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A101 aktüel 26 aralık 2019 | A101 aktüel katalog indirimli ürünler

    A101 aktüel 26 aralık 2019 | A101 aktüel katalog indirimli ürünler

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Sıradaki Haber