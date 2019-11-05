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    HaberlerEgeHomeros Ödülleri sahiplerini bulacak
    05.11.2019 - 01:25 |

    Homeros Ödülleri sahiplerini bulacak

    Homeros Ödülleri sahiplerini bulacak

    Türk edebiyatına katkı sunmak ve usta sanatçıların adını yaşatmak amacıyla düzenlenen Karşıyaka Belediyesi Geleneksel Homeros Edebiyat Ödülleri için başvuru süreci başladı. Bu yıl Karşıyaka’da yaşamış yazar Tarık Dursun K. adına yapılacak yarışma için son başvuru 28 Şubat olarak belirlendi. Ödül töreni de 29 Mayıs’ta yapılacak. Şiir sanatına ilişkin düşünce ve çalışma üretilmesini teşvik etmeyi amaçlayan Bir Şiiri İnceleme Ödülü’ne de 10 Ocak 2020’ye kadar başvuru yapılabilecek.

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