05.11.2019 - 01:25 |
Homeros Ödülleri sahiplerini bulacak
Türk edebiyatına katkı sunmak ve usta sanatçıların adını yaşatmak amacıyla düzenlenen Karşıyaka Belediyesi Geleneksel Homeros Edebiyat Ödülleri için başvuru süreci başladı. Bu yıl Karşıyaka’da yaşamış yazar Tarık Dursun K. adına yapılacak yarışma için son başvuru 28 Şubat olarak belirlendi. Ödül töreni de 29 Mayıs’ta yapılacak. Şiir sanatına ilişkin düşünce ve çalışma üretilmesini teşvik etmeyi amaçlayan Bir Şiiri İnceleme Ödülü’ne de 10 Ocak 2020’ye kadar başvuru yapılabilecek.
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.