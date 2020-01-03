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    HaberlerEge Haberleri HORECA Fuarı için geri sayım başladı
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    03.01.2020 - 00:56 |

    HORECA Fuarı için geri sayım başladı

    Fuarİzmir, 19- 22 Şubat günlerinde ikinci kez HORECA Uluslarası Otel Ekipmanları Fuarı ile Ev Dışı Tüketim Fuarı’na ev sahipliği yapacak.

    HORECA Fuarı için geri sayım başladı

    Fuar, otel tekstili, mobilyaları, mutfak, otel odası, çamaşırhane, restoran ürün ve ekipmanları, aydınlatma, güvenlik sistemleri, havuz ve aksesuvarları, soğutma grupları ve yapı danışmanlık firmalarını ağırlayacak.

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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