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    HaberlerEgeHorizon’dan inen turist mutlu etti
    15.08.2019 - 01:11

    Horizon’dan inen turist mutlu etti

    Horizon’dan inen turist mutlu etti

    Malta bayraklı kruvaziyer “Horizon”, Akdeniz turu kapsamında Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cruise Port Limanı’nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol 1610 turist ve 607 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Bir grup turist ilçeyi bisikletle dolaşmayı tercih etti. Turistler, ilçe merkezindeki tarihi yerleri gruplar halinde ziyaret etti. Yolculardan bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirirken, bazıları ise Ortaca’nın Dalyan ve Ula’nın Akyaka mahallelerine düzenlenen turlara katıldı. Horizon, gece saatlerinde demir alarak Girit’e doğru yola çıktı. l AA

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