Horoz 3 puan istiyor

Başkan Ali Çetin zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ancak tek hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtti. Her hafta performanslarının yükseldiğini dile getiren Çetin, “Seyircimizin de desteğiyle 3 puana ulaşmak istiyoruz. 2’de 2 yapıp devreyi iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz” diye konuştu. Yeşil siyahlılarda sakatlığı devam eden Bergdich ve sarı kart cezalısı Mustafa Yumlu, Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Denizlispor’da bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, kapalı ve maraton 30, kale arkaları 10 Lira olarak belirlendi.

‘Gol silahı olacak’

Denizlispor’da takımın en önemli gol silahı Hugo Rodallega’nın formu teknik heyeti sevindiriyor. Trabzonspor maçında 2 gol birden bularak takımına 3 puan kazandıran Rodallega, Aytemiz Alanyaspor maçında takımının sahadaki en önemli gol kozu olacak.