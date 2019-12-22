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    22.12.2019 - 00:00 |

    Horoz 3 puan istiyor

    Yukatel Denizlispor, yarın evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına kilitlendi.

    Horoz 3 puan istiyor

    Başkan Ali Çetin zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ancak tek hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtti. Her hafta performanslarının yükseldiğini dile getiren Çetin, “Seyircimizin de desteğiyle 3 puana ulaşmak istiyoruz. 2’de 2 yapıp devreyi iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz” diye konuştu. Yeşil siyahlılarda sakatlığı devam eden Bergdich ve sarı kart cezalısı Mustafa Yumlu, Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Denizlispor’da bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, kapalı ve maraton 30, kale arkaları 10 Lira olarak belirlendi.

    ‘Gol silahı olacak’

    Denizlispor’da takımın en önemli gol silahı Hugo Rodallega’nın formu teknik heyeti sevindiriyor. Trabzonspor maçında 2 gol birden bularak takımına 3 puan kazandıran Rodallega, Aytemiz Alanyaspor maçında takımının sahadaki en önemli gol kozu olacak.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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