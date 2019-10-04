Horoz 3 puana kitlendi

Süper Lig’de ilk iki maçını kazanarak lige hızlı başlayan ancak geçtiğimiz 4 haftada galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor, bugün deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak maçı Bülent Birincioğlu yönetecek. Yeşil siyahlılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligde Denizlispor, ilk 6 haftayı 8 puanla 9. sırada geçerken 7 puan alan Malatyaspor ise 13. sırada yer alıyor. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, gol atamama sıkıntısına son verip kazanarak yeniden yükselişe geçmek istediklerini söyledi.



‘Puanla döneceğiz’



Denizlispor’un tecrübeli defans oyuncusu Oğuz Yılmaz, Yeni Malatyaspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini belirtti. Takım olarak, oynadıkları maçlarda iyi bir performans sergilediklerini, son karşılaşmalarda gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Oğuz, “Deplasmanda daha iyi oynayan bir ekip gibi gözüküyoruz. Deplasmanda Malatyaspor gibi baskılı oynayan bir takımla karşılaşacağız. Güzel bir karşılaşma olacağına inanıyorum. Biz de bu karşılaşmada iddialıyız. Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz. Bu da sahaya yansıyor. Yediğimiz 3 golün 2’si ceza sahası dışından. Bu bir defans oyuncusu için de gurur verici” dedi.



Gol sorununu aşacağız



Yeşil siyahlılarda Oscar Estupinan da son haftalarda yaşadıkları gol sıkıntısının çözüleceğini söyledi. Estupinan, “Kasımpaşa maçını kaybettiğimiz bir 3 puan olarak görüyoruz. Bir türlü gol atamadık. Gol atamayınca da maçı kaybettik. Önümüzdeki maçlarda bu kaybettiğimiz 3 puanı telafi edeceğiz. Gol yollarında yaşadığımız sorunu çözebiliriz. Atamadığımız için bunlar konuşuluyor. Futbol böyledir, atamadığınızda hatalar konuşulur. Bu hatalarımızı, eksiklerimizi telafi etmek için her hafta çok iyi çalışıyoruz. Malatyaspor karşısında kazanmak istiyoruz” diye konuştu.