Horoz başarıya odaklandı

Yeşil siyahlılar Altay’ı 3-1, Eskişehirspor’u 2-1 yenerken, Ümraniyespor ve Göztepe ile berabere kaldı. Teknik Direktör Yücel İldiz, en verimli şekilde kampı geçirdiklerini belirttti. Deneyimli teknik adam, “Elbette yeni transferlerimizin tamamı takımda yer alamadı. Ancak mevcut ekiple en iyi şekilde Süper Lig’e hazırlandık. Önümüzde yaklaşık 2 haftalık bir süreç var. Bu periyotta son transferlerimiz de takıma dahil olacak” dedi. Takımın ve kurgulayacağı sistemin tam oturması için lig başladıktan sonra birkaç haftaya ihtiyaçları olacağının altını çizen Yücel İldiz, “Bu süreçte iyi skorlar almaya bakacağız. Ardından her şey rayına girecektir. Camiada herkes başarının gelmesi için elinden geleni yapıyor” yorumunda bulundu.