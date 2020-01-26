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    HaberlerEge Haberleri Horoz, çıkış peşinde
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    26.01.2020 - 00:00 |

    Horoz, çıkış peşinde

    Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 yenilip hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Trabzonspor’a elenen Yukatel Denizlispor, bugün Antalyaspor’la evinde karşılaşacak.

    Horoz, çıkış peşinde

    Atatürk Stadı’nda Halil Umut Meler’in yöneteceği maç 13.30’da başlayacak. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Antalyaspor’u yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi. Yoğun bir maç takvimi geçirdiklerini vurgulayan Özdilek, Antalyaspor karşılaşmasına en iyi şekilde odaklandık. Çıkışa geçip, hedeflediğimiz yerlerde olmak istiyoruz” dedi. Yeşil siyahlılarda cezalı bulunmazken, Bergdich ve Mustafa’nın sakatlığı sürüyor. Öte yandan Yukatel Denizlispor, Kasımpaşada forma giyen Tunuslu stoper Syam Ben Yousef ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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