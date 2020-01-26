Horoz, çıkış peşinde

Atatürk Stadı’nda Halil Umut Meler’in yöneteceği maç 13.30’da başlayacak. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Antalyaspor’u yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi. Yoğun bir maç takvimi geçirdiklerini vurgulayan Özdilek, Antalyaspor karşılaşmasına en iyi şekilde odaklandık. Çıkışa geçip, hedeflediğimiz yerlerde olmak istiyoruz” dedi. Yeşil siyahlılarda cezalı bulunmazken, Bergdich ve Mustafa’nın sakatlığı sürüyor. Öte yandan Yukatel Denizlispor, Kasımpaşada forma giyen Tunuslu stoper Syam Ben Yousef ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.