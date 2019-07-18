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    HaberlerEgeHoroz’dan Roco’ya kanca
    18.07.2019 - 07:50

    Horoz’dan Roco’ya kanca

    Spor Toto Süper Lig’e yükseldikten sonra transfer harekatına başlayan Yukatel Denizlispor, Beşiktaş’tan kanat oyuncusu Sedat Şahintürk’ü kiraladıktan sonra aynı kulüpten Enzo Roco’ya da talip oldu.

    Horoz’dan Roco’ya kanca

    Spor Toto Süper Lig’e yükseldikten sonra transfer harekatına başlayan Yukatel Denizlispor, Beşiktaş’tan kanat oyuncusu Sedat Şahintürk’ü kiraladıktan sonra aynı kulüpten Enzo Roco’ya da talip oldu. Siyah beyazlı ekipte az forma şansı bulan 26 yaşındaki Şilili stoper için girişim yapıldığı öğrenildi. Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat da Roco’nun stoper listesindeki isimlerden biri olduğunu doğruladı. Yeşil siyahlı ekip stoper hattını daha önce Kayserispor’dan Sapunaru ve Akhisarspor’dan Mustafa Yumlu’yla takviye etmişti.

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