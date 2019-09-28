Horoz, evinde ötecek

9 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig’e hızlı başlayan ve son olarak ligde deplasmanda Kayserispor’la 1-1 berabere kalan Denizlispor, bugün evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Atatürk Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Yeşil siyahlılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, bilet fiyatları VIP ve loca önü 100, kapalı D-B üst 75, kapalı E üst-alt, A üst-alt 50, maraton 40, aile tribünü 30 ve kale arkaları 20 lira olarak satışa çıktı.

‘Camiamızı sevindireceğiz’

Teknik Direktör Yücel İldiz, taraftarın desteği ile galip gelen tarafın kendileri olacağını söyledi. Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını anlatan deneyimli teknik adam, “İlk 5 haftada 8 puan topladık. Yeni bir takım olmamıza rağmen hem iyi sonuçlara imza attık hem de çağdaş futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık. Kasımpaşa değerli bir kulüp, iyi bir takım. Geçen hafta Antalyaspor’u 3-0 yenerek çıkışa geçtiler. Seriyi sürdürmek istiyorlar. Ancak bizim de moralimiz ve özgüvenimiz yerinde. En iyi şekilde mücadelemizi edip, camiamızı sevindireceğiz” dedi.