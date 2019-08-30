Horoz, Göz Göz’e bileniyor

Yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda rakibiyle karşı karşıya gelecek olan yeşil siyahlılarda futbolculardan Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru iddalı konuştu.

‘Kolay olmayacak’

Savunmadaki partneri Sapunaru ile iyi bir uyum yakaladıklarını kaydeden deneyimli futbolcu, “Göztepe deplasmanından da iyi bir skorla döneceğiz. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Göztepe maçına puan ve puanlar almak için çıkacağız” dedi. Yeşil siyahlı ekibin Akhisarspor’dan transfer ettiği Zeki Yavru ise, 2 haftada 6 puan toplamanın önemine dikkat çekti. Yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen iyi işlere imza attıklarını belirten Zeki, “Uyum aşamasını en hızlı şekilde atlattığımızı düşünüyorum. 2 haftada 2 galibiyet almak çok önemliydi. Önümüzde zorlu bir Göztepe deplasman var. Hocamızın bize Göztepe maçıyla ilgili anlattıklarını en iyi şekilde yerine getireceğiz, maça en iyi şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.