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    HaberlerEgeHoroz, hata yapmak istemiyor
    10.08.2019 - 01:35

    Horoz, hata yapmak istemiyor

    Horoz, hata yapmak istemiyor

    Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Yukatel Denizlispor’da Başkan Yardımcısı Engin Şahin, şu ana kadar kulübün kasasına giren 11 milyon TL’yi temliklere dağıttıklarını ve 1 kuruş para almadıklarını belirtti. Sadece bağışlarla gelir elde ettiklerini anlatan Şahin, “Elde edeceğimiz paraları da temliklere aktaracağız. Başkanımızla birlikte maddi sıkıntıları çözmek için her gün bağış topluyoruz” diye konuştu. En az 3 transfer daha yapmak istediklerini vurgulayan Şahin, “Şimdi kanat başta olmak üzere 3 transfer daha yapmayı planlıyoruz” dedi.

    Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
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    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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