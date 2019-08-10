Horoz, hata yapmak istemiyor

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Yukatel Denizlispor’da Başkan Yardımcısı Engin Şahin, şu ana kadar kulübün kasasına giren 11 milyon TL’yi temliklere dağıttıklarını ve 1 kuruş para almadıklarını belirtti. Sadece bağışlarla gelir elde ettiklerini anlatan Şahin, “Elde edeceğimiz paraları da temliklere aktaracağız. Başkanımızla birlikte maddi sıkıntıları çözmek için her gün bağış topluyoruz” diye konuştu. En az 3 transfer daha yapmak istediklerini vurgulayan Şahin, “Şimdi kanat başta olmak üzere 3 transfer daha yapmayı planlıyoruz” dedi.