Türkiye Futbol Federasyonu, tartışma konusu olan harcama limitleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Süper Lig takımlarına, bütçelerini yüzde 30 oranında aşma opsiyonu tanındığı belirtildi.

Açıklanan limitlere göre 78 milyon 184 bin liralık bütçeye sahip olan Yukatel Denizlispor’da yönetim, kendilerine de tanınan bu opsiyonun kullanılmayacağını bildirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Denizlispor için gece gündüz mesai harcadıklarını söyledi. Çetin, “Göreve geldiğimiz günden bu yana önceliğimizi mali disipline verdik. Her zaman da önceliğimiz maliyet olacak. Bu konuda da emeğimizi ve zamanımızı kulübümüze adadık. Kulübümüzün ekonomisine katkısı büyük olan geri ödemesiz gelirler sağlamak adına çok çalıştık” dedi.

‘Eksikleri kapatacağız’

Mali işlerin yanı sıra yeni sezon için planlamalar yaptıklarını belirten Çetin, “Yeni sezona girerken hem ücreti kulübümüzü zorlamayacak hem de Denizlisporumuza katkısı olacak kaliteli isimler ile görüştük. Devre arasına girdiğimiz bu dönemde eksiklerimizin olduğunu biliyoruz. Bu eksiklerimizi kapatacak yeni isimlere imza attıracağız. Fakat bunu yaparken yüzde 30’luk opsiyonu kullanmayı düşünmüyoruz. Takıma katılacak isimlerin fiyatı bizi zorlayacak rakamlar olmayacak. Mali olarak limitimizi aşmayacağız” dedi.

‘Sıkıntımız yok’

Mali açıdan sıkıntı yaşamadıklarını ve gelirlerinin her geçen gün artacağını vurgulayan Çetin, gelinen noktada limit sıkıntılarını kısa zaman içerisinde aştıklarını söyledi. Çetin, “Denizlispor’un geleceğini tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok. O yüzden attığımız her adım için defalarca düşünüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda hedefimiz her zaman Denizlispor’u borçsuz bir konuma getirmek. Bu yolda da önemli işler gerçekleştirdik. Bırakın borç yapmayı, bizden önce yapılan borçları büyük oranda düşürdük. Önümüzdeki sezonlarda borçsuz bir kulüp olmayı düşlüyoruz. Kulüpte yapılan her plan bu düşünce çerçevesinde geliştiriliyor. Her gün daha da büyüyen, borçsuz bir Denizlispor hayalimizi gerçekleştireceğiz. Taraftarımızın içi rahat olsun” şeklinde konuştu.