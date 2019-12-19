Horoz, prime boğuldu

Süper Lig’de son 4 maçın 3’ünü kazanan ve deplasmanda Trabzonspor’u 2-1 yenerek çıkışını sürdüren Denizlispor’da yönetim, takıma 45’er bin liralık prim dağıtacağını açıkladı. Futbolcular prim dopingi üzerine Başkan Ali Çetin ve yönetim kuruluna Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için 3 puan sözü verdi. Süper Lig’e 9 yıl sonra dönmelerine rağmen ilk sezonlarında hedefi yüksek tuttuklarını belirten Çetin, “Biz yönetim olarak takımımızın yanındayız. Teknik ekibimiz ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Devre arasına kayıpsız gireceğiz” dedi.

Kupada rakip Şeytan

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında bugün Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor ile TFF 1. Lig’de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Altınordu karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı’nda Cihan Aydın’ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.30’da başlayacak. Eşleşmenin Tire’de oynanan ilk maçını 5-3 kazanarak avantajı cebine koyan Denizlispor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek’in sahaya genç ve yedek ağırlıkla kadroyla çıkacağı öğrenilirken, Altınordu’nun da U19 takımı oyuncularını oynatacağı ifade edildi. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 20, maraton 10 lira olarak belirlendi. Kale arkası tribünlerinin ise taraftara açılmayacağı açıklandı.