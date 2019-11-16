Horoz’a özel mesai

Süper Lig’de kötü günler geçiren Yukatel Denizlispor, evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, milli maç arasında takımın kondisyon seviyesini yükseltmek için özel çalışma programı uygulayacak. Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 mağlup olarak Süper Lig’deki kötü gidişini sürdüren Denizlispor, bu kez seyircisinin önünde kazanıp, yükselişe geçmek istiyor. Denizlispor’da deneyimli Teknik adam Mehmet Özdilek’in takımın kondisyon seviyesinden memnun olmadığı ve hazırlanan özel programla milli maç arasında futbolcuların fiziksel durumunu yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.