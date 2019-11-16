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    HaberlerEge HaberleriHoroz’a özel mesai
    16.11.2019 - 07:50 |

    Horoz’a özel mesai

    Süper Lig’de kötü günler geçiren Yukatel Denizlispor, evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Horoz’a özel mesai

    Süper Lig’de kötü günler geçiren Yukatel Denizlispor, evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, milli maç arasında takımın kondisyon seviyesini yükseltmek için özel çalışma programı uygulayacak. Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 mağlup olarak Süper Lig’deki kötü gidişini sürdüren Denizlispor, bu kez seyircisinin önünde kazanıp, yükselişe geçmek istiyor. Denizlispor’da deneyimli Teknik adam Mehmet Özdilek’in takımın kondisyon seviyesinden memnun olmadığı ve hazırlanan özel programla milli maç arasında futbolcuların fiziksel durumunu yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.

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    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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