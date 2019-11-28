29.11.2019 - 00:00 |
Horoz’a prim dopingi
Süper Lig’de son olarak Çaykur Rizespor’u 2-0 yenerek evinde 4 maç sonra galip gelen Yukatel Denizlispor’da oyunculara prim müjdesi geldi. Yeşil siyahlılarda Başkan Ali Çetin, Çaykur Rizespor galibiyeti için 25’er bin lira prim dağıtılacağını açıkladı. Pazar günü saat 14.00’te Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olacak Ege ekibinde oyuncular da yönetime galibiyet sözü verdi.
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.