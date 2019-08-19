Horoz’a süper prim

Süper Lig’de 2019-2020 sezonun açılış maçında evinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek maratona iyi başlayan Yukatel Denizlispor’da, Başkan Ali Çetin kesenin ağzını açtı. Karşılaşma bitiminde soyunma odasına inip tüm takımı tebrik eden Ali Çetin, Galatasaray galibiyetine 50’şer bin TL prim dağıtacağını açıkladı. Futbol Federasyonu’ndan gelecek paralara göre galibiyet ve beraberlik primlerini belirleyeceklerini ifade eden Çetin, “Galatasaray maçının galibiyet primi 50 bin liradır” dedi. Hedeflerinin ilk 5 sırada yer almak olduğunu yineleyen Başkan Çetin, “Galatasaray’ı yenerek süper bir galibiyete imza attık. Güçlü rakibimizin karşısında 2-0’lık bir skorla 3 puan almak da mutluluk verici” yorumunu yaptı. Teknik Direktör Yücel İldiz ise temkinli konuştu. Halen eksiklerinin bulunduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, “Güzel başladık ancak yolun çok başındayız. Artık Antalyaspor’la deplasmanda oynayacağımız maça odaklanacağız. Transferde de hamlelerimiz olacak” dedi.