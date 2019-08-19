BİST95.7340EURO6,18 -0,13USD5,57-0,16ALTIN270,12-0,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeHoroz’a süper prim
    19.08.2019 - 07:50

    Horoz’a süper prim

    Süper Lig’de 2019-2020 sezonun açılış maçında evinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek maratona iyi başlayan Yukatel Denizlispor’da, Başkan Ali Çetin kesenin ağzını açtı.

    Horoz’a süper prim

    Süper Lig’de 2019-2020 sezonun açılış maçında evinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek maratona iyi başlayan Yukatel Denizlispor’da, Başkan Ali Çetin kesenin ağzını açtı. Karşılaşma bitiminde soyunma odasına inip tüm takımı tebrik eden Ali Çetin, Galatasaray galibiyetine 50’şer bin TL prim dağıtacağını açıkladı. Futbol Federasyonu’ndan gelecek paralara göre galibiyet ve beraberlik primlerini belirleyeceklerini ifade eden Çetin, “Galatasaray maçının galibiyet primi 50 bin liradır” dedi. Hedeflerinin ilk 5 sırada yer almak olduğunu yineleyen Başkan Çetin, “Galatasaray’ı yenerek süper bir galibiyete imza attık. Güçlü rakibimizin karşısında 2-0’lık bir skorla 3 puan almak da mutluluk verici” yorumunu yaptı. Teknik Direktör Yücel İldiz ise temkinli konuştu. Halen eksiklerinin bulunduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, “Güzel başladık ancak yolun çok başındayız. Artık Antalyaspor’la deplasmanda oynayacağımız maça odaklanacağız. Transferde de hamlelerimiz olacak” dedi.

    Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
    daha fazla video için
    Hayvanlar "buzlu menüler"le serinliyorHava sıcaklıklarının yaz aylarında zaman zaman yüksek seyrettiği İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, kendilerine özel olarak hazırlanan "yaz menüsü" ile serinliyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fazıl Say’dan Kaz Dağları’nda konser

    Fazıl Say’dan Kaz Dağları’nda konser

    29 ilde dev PKK/KCK operasyonu! 418 kişi gözaltına alındı

    29 ilde dev PKK/KCK operasyonu! 418 kişi gözaltına alındı

    ‘Kuzey’in delikanlısı!

    ‘Kuzey’in delikanlısı!

    Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? Hasan Basri Güzeloğlu biyografisi

    Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? Hasan Basri Güzeloğlu biyografisi

    Sıradaki Haber