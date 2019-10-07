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    HaberlerEgeHoroz’da hesap İldiz’e mi kesilecek?
    07.10.2019 - 07:50 |

    Horoz’da hesap İldiz’e mi kesilecek?

    Süper Lig’de BtcTurk Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 5-1 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz’in geleceği tartışılmaya başlandı.

    Horoz’da hesap İldiz’e mi kesilecek?

    Süper Lig’de BtcTurk Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 5-1 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz’in geleceği tartışılmaya başlandı. Alınan ağır yenilgi sonrasında yeşil siyahlı taraftarlar sosyal medya üzerinden İldiz’e sert eleştiriler yöneltirken, yönetimin deneyimli teknik adamla milli arada toplantı yapacağı kaydedildi.

    ‘Gereken yapılacak’

    Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Yücel İldiz konusunda önemli açıklamarda bulunarak ayrılık sinyalleri verdi. Şu an Yücel İldiz’in görevinin başında olduğunu ancak ilerleyen günlerde durumun değişebileceğini belirten Fırat, “Henüz Denizli’ye dönüp durum değerlendirmesi yapmadık. Elbette ki gereken toplantıları yapacağız.
    Hocamızla bir araya geldiğimizde bu konuyu masaya yatırıp konuşacağız, o zaman her şey netlik kazanacak” ifadesini kullandı.

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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    7 Ekim 2019 Magazin Bülteni7 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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