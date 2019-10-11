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    HaberlerEgeHoroz’da Kafkas sesleri
    11.10.2019 - 02:04 |

    Horoz’da Kafkas sesleri

    Yukatel Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz’in sözleşmesinin tek taraflı sonlandırılmasının ardından arayışlar başlarken, Tolunay Kafkas’ın favori olduğu öğrenildi.

    Horoz’da Kafkas sesleri

    Son olarak Türkiye Futbol Altyapı Koordinatörü olarak görev yapan Kafkas’ın Denizli’ye davet edildiği açıklandı.

    Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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