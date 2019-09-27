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    HaberlerEgeHoroz’da kupa sevinci
    27.09.2019 - 01:36 |

    Horoz’da kupa sevinci

    Hacettepe’yi Ankara’da Estupinan (2), Recep ve Ali Eren’in kendi kalesine attığı gollerle yenip 4’üncü tura yükselen Ege ekibinde Teknik Direktör Yücel İldiz, “İstediğimiz skoru elde ettik. Kupaya güzel bir başlangıç yapmak bizim için önemliydi. Ligde şans veremediğimiz oyuncularımızı kupada oynattık. Zemin kötü olmasına rağmen kazanmak güzel” diye konuştu.

    Horoz’da kupa sevinci

     İki kulvarda da gidebildikleri en iyi yere gitmeyi hedeflediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, “Yoğun bir tempoda hem maçlara çıkıyor hem de antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Yarın evimizde kesinlikle 3 puanı almalıyız” yorumu yaptı. 

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