27.09.2019 - 01:36 |
Horoz’da kupa sevinci
Hacettepe’yi Ankara’da Estupinan (2), Recep ve Ali Eren’in kendi kalesine attığı gollerle yenip 4’üncü tura yükselen Ege ekibinde Teknik Direktör Yücel İldiz, “İstediğimiz skoru elde ettik. Kupaya güzel bir başlangıç yapmak bizim için önemliydi. Ligde şans veremediğimiz oyuncularımızı kupada oynattık. Zemin kötü olmasına rağmen kazanmak güzel” diye konuştu.
İki kulvarda da gidebildikleri en iyi yere gitmeyi hedeflediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, “Yoğun bir tempoda hem maçlara çıkıyor hem de antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Yarın evimizde kesinlikle 3 puanı almalıyız” yorumu yaptı.
Isparta’ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ceylan'ın (23) memleketinde yas var.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.