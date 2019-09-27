Horoz’da kupa sevinci

İki kulvarda da gidebildikleri en iyi yere gitmeyi hedeflediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, “Yoğun bir tempoda hem maçlara çıkıyor hem de antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Yarın evimizde kesinlikle 3 puanı almalıyız” yorumu yaptı.