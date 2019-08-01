Horoz’da Mehmet Akyüz’ü Avustralyalılar istiyor

Golcü için Western Sydney Wanderers kulübü yeşil siyahlıların kapısını çaldı. Resmi teklifi ileten Avustralya ekibinin cevap beklediği bildirilirken, kurmayların Mehmet Akyüz’e karşılık 1 milyon euro gibi bir bonservis bedeli isteyeceği iddia edildi. Deneyimli futbolcunun da kariyerine farklı bir boyut getirmeyi planladığı ve Avustralya’ya gitmeye sıcak baktığı vurgulandı. Öte yandan dış transferin en hareketli kulübü olan Denizlispor’un son olarak Kayserispor forması giyen orta saha Şamil Çinaz’la ilgilendiği iddia edildi.